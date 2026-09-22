TDV KAGEM'in Ahenk sergisi Dolmabahçe Sarayı'nda 4 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sanat Atölyeleri bünyesinde hazırlanan eserlerden oluşan "Ahenk" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonları Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.

TBMM önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Beşiktaş İlçe Müftüsü İsmail Yıldız ile çok sayıda sanatsever ve davetlinin katıldığı açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Geleneksel ve modern sanat disiplinlerini bir araya getiren sergide, hüsnühat, tezhip, minyatür, çini, katı, ebru, kaligrafi, cilt, suluboya ve karakalem branşlarında usta eğitmenler ile kursiyerler tarafından hazırlanan seçkin eserler beğeniye sunuldu.

"Atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin eserleri de var"

TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Ayşenur Kapusuz, açılış öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, KAGEM'in 2011'den bu yana faaliyet gösterdiğini, İstanbul Şubesinin ise 2016'da Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camisi Külliyesi'nde faaliyetlerine başladığını söyledi.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatların kıymetli hocalar sayesinde yeniden canlandığını belirten Kapusuz, "Profesyonel çalışmaların yanı sıra atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin kabiliyet ve ilgileri doğrultusunda ortaya koyduğu eserler de sergileniyor. Sergi, gençlerin de bu alanlara yoğun ilgisini gözler önüne seriyor." dedi.

Kapusuz, KAGEM sanat atölyelerinde yapılan çalışmaların, kültürün ve sanatın gelecek kuşaklara aktarımında ve dünyaya tanıtımında önemli rol oynadığına işaret ederek, TDV çatısı altındaki bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatın kültür taşıyıcılığı rolüne ve evrenselliğine dikkati çeken Kapusuz, "Bu evrensel dil, sanatçının sınırları aşarak dünyanın her köşesindeki insana mesajını ulaştırabilmesine imkan verir. Sanatın diğer önemli özelliği de bizi bir araya getiren, millet yapan değerlerin ve kültür hazinesinin nesiller arasındaki aktarımını sağlamada ve nesillerin birbiriyle bağını kurmadaki rolüdür." görüşlerini paylaştı.

"Sanat çalışmalarımız ilmi faaliyetlerimizle bütünlük oluşturuyor"

KAGEM İstanbul Şube Sorumlusu Esra Aktaş, temel amaçlarının toplumsal yapının sanat, bilgi ve köklü değerler ekseninde güçlenmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Sanatın bilgiyi ve inancı derinleştiren, insanı tekamül ettiren ve ruhu yücelten en zarif unsurlardan biri olduğunu belirten Aktaş, "Bu vizyondan hareketle yürüttüğümüz musiki ve görsel sanat çalışmalarımız, dini ve ilmi faaliyetlerimizle muazzam bir bütünlük oluşturmaktadır. 'Ahenk' ismi de KAGEM ailesi olarak duruşumuzu ve bu vizyonumuzu özetleyen somut bir tezahürdür." ifadelerini kullandı.

"Bir millet ancak kökleriyle var olabilir"

TDV Genel Müdürü İzani Turan ise açılış konuşmasında geleneksel sanatlara verilen emeğin, geçmişe ve köklere verilen bir değer olduğunu vurguladı.

Vakfın ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarından bahseden Turan, "Bütün sanatlar tek bir kapıya çıkar, tek adresi vardır. Bütün sanatlar tek bir sanatkarı tanımak içindir. Bir millet ancak kökleriyle var olabilir, mazisi olmayanın atisi de olmaz. Mazisiyle atisini birleştiren ve bu farkındalıkla hareket eden güzel bir ekibe sahibiz. Eserlere verilen bu emek, aynı zamanda geçmişimize ve medeniyet mirasımıza gösterilen saygıyı ifade etmektedir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ve musiki dinletisinin ardından atölyelerde ders veren eğitmenlere ve eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

"Ahenk" sergisi, 4 Ekim'e kadar Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonları Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA