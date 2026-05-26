TDV heyetinden Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğine ziyaret

ADDİS Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Etiyopya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'ı ziyaret etti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan büyükelçilik binasında heyet üyeleriyle bir araya gelen Baran, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, ülke hakkında bilgi aktardı.

TDV heyeti de Baran'ı, vakfın Etiyopya genelindeki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu hakkında bilgilendirdi.