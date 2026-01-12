TDV Genel Müdürü Turan, vakfın 2025 faaliyetlerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, "Vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri kapsamında, 898 bin 450 hisse kurbanı, yurt içinde ve yurt dışında 81 ülke, 398 bölgede, 1 milyon 185 bini mazlum Filistinli kardeşimiz olmak üzere, toplam 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı." dedi.

Turan, vakfın genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, başarılar diledi.

Vakfın 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin konuşan Turan, 149 ülkede çalışmalar yürüttüklerini, bu yıl 150 ülkeye hizmet götürmek istediklerini söyledi.

Turan, şunları kaydetti:

"149 ülkede nereye giderseniz gidin Türkiye'yi herkes tanıyor. Türkiye, gönül coğrafyasında ülkelerin kalbi pozisyonunda. Zekat ve kurban ile gönüller kazanıyoruz. Gönülleri ülkemizle irtibatlandırıyoruz. Türkiye dahil olmak üzere zekat ile 2 milyon 156 bin insana ulaştık. Vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri kapsamında, 898 bin 450 hisse kurbanı, yurt içinde ve yurt dışında 81 ülke, 398 bölgede, 1 milyon 185 bini mazlum Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere toplam 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Adak, akika ve şükür kurbanı bağışlarıyla ise 1 milyon 744 bin 205 ihtiyaç sahibine et dağıtımı yaptık."

TDV, afet anında 10 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir mobil mutfağa sahip

Turan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için yaptıkları çalışmalara dair şu bilgileri verdi:

"7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede Gazze'yle irtibatımız var. AFAD ve Türk Kızılay ile ortaklaşa çalışmalarımız var. Partnerlerimiz vasıtasıyla yemekhane, su servisi, gıda kolileri, tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere pek çok yardımı Gazze'ye gönderdik. Bugüne kadar toplam değeri 42 milyon 600 bin dolar olan yardımı Gazze'ye ulaştırdık."

Suriye'nin gündemde olmaya devam ettiğini ve Türkiye için çok stratejik bir bölge olduğunu belirten Turan, 1 milyon 163 bin 500 kişilik yardım malzemesini Suriye'ye gönderdiklerini söyledi.

Turan, iç savaş ve doğal afetler nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığı Sudan, Yemen ve Arakan gibi kriz bölgelerine de 88 bin 523 kişiye insani yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye'de ise 8 ilde AFAD tarafından akredite olan bir ekip oluşturduklarını belirten Turan, afet anında kullanılması için araç ve lojistik sayısını 58'e çıkardıklarını kaydetti.

Turan, afet anında 10 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir mobil mutfağa sahip olduklarını da bildirdi.

Evlenmek isteyen gençlere destek 500 bin lira yardım

Turan, 81 ilde bulunan 1003 şube aracılığıyla, 2025 yılında gerçekleştirdikleri nakdi ve ayni yardımlarla yurt içinde 506 bin 646 ihtiyaç sahibine yardım kartı oluşturduklarını belirtti.

6 Şubat depremlerinde hasar gören 262 cami için büyük destekler sağladıklarını belirten Turan, Kosova Priştine Camii ve Külliyesi, Makedonya Üsküp Camii ve Karadağ Akova Camii olmak üzere 3 ibadethanenin inşaatının sürdüğünü belirtti.

Yurt dışında yapılan yardımların kimi zaman eleştirildiğini ama yardıma muhtaç çok sayıda insan olduğunun altını çizen Turan, Türkiye'nin dostlarıyla güçlü olmak zorunda olduğunu kaydetti.

Turan, 2026'da yapılacak projelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yuva kurmak isteyen ihtiyaç sahibi gençlerimize yönelik 'İki İnsan Bir Hayat' sloganıyla bir kampanya başlattık. Adil ve anlamlı kriterler ortaya koyarak, ihtiyaç sahibi 18-35 yaş aralığındaki gençlerden seçim yaparak, onlara 500 bin lira evlenme desteği yapacağız. Parayı geri almak niyetiyle vermiyoruz, yardım olarak vereceğiz."

Ramazan ayı için çalışmalara başladıklarını anlatan Turan, kurban kesiminde bu sene daha yoğun çalışarak, vekalet verenlere kurban kesim videolarını en güzel şekilde göndereceklerini ve görevlerini yerine getireceklerini söyledi.

Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan da katıldı.