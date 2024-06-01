Üye Girişi
Haberler

TDT Eğitim Bakanları 8. Toplantısı Şuşa'da gerçekleştirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'da gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi.

- TDT Eğitim Bakanları 8. Toplantısı Şuşa'da gerçekleştirildi

BAKÜ - Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'da gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve Yenilik Bakanı Kongratbay Sharipov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Kırgızistan Büyükelçisi Kairat Osmanaliyev katıldı.

TDT'nin kısa sürede elde ettiği başarıların takdire şayan olduğunu belirten Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki sürdürülebilir ve sağlıklı iş birliğinin temelinin gençlik olduğunu vurguladı.

"Ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin bir simgesidir"

TDT çerçevesinde ülkelerin eğitim kurumları arasında öğrenci değişiminin yapmasının öğlencilerin ortak tarih, kültür ve gelenekleri tanımasına imkan sağladığını ifade eden Amrullayev, "TDT üyesi ülkeler ikili işbirliği ilişkilerini bugün hem örgüt çerçevesinde hem de ikili olarak başarıyla sürdürüyor. İşgalden kurtarılan topraklarda kardeş ülkelerin desteğiyle inşa edilen okullar ve yapılan diğer çalışmaları ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin bir simgesidir" diye konuştu.

TDT üyesi ülkeler arasında bilim ve eğitim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı toplantıda, gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Azerbaycan Şuşa Eğitim Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu

Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title