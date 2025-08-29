TDK'nin "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" programı tamamlandı

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğiyle Karaman'da düzenlenen "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" programı tamamlandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 25-29 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik düzenlenen programda, katılımcılara alanında uzman eğiticiler Şener Mete, Cüneyt Gündoğdu, Erdoğan Arıkan, Nedim Atak, Murat Atıl ve Ekrem Tamer'in rehberliğinde diksiyon ve etkili konuşma eğitimi verildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 40 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, iki ayrı sınıfta yürütülen derslerle tamamlandı.

Programın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Murat Mayda, Başspiker ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete, uzman spikerler ile kurum ve üniversite personeli katıldı.

TDK Başkanı Mert, törende yaptığı konuşmada, Türkçe tarihinin müstesna şehirlerinden Karaman'da düzenlenen etkinliklerin, Türk dilinin derin geçmişini ve kültürel mirasını pekiştirmek adına önemli fırsat sunduğunu belirtti.

Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu'nun, Türkçenin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu belirten Mert, programın dilin kültürel mirasını yaşatmak ve gücünü geleceğe taşımak için değerli bir imkan sağladığını, öğretmenlerin Türkçeyi doğru, etkili ve estetik şekilde öğrencilerine aktarmalarına yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

Öte yandan, programın kapanış etkinliğine TDK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin katıldı.

Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaz okulunun öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını ve bu kazanımların sınıf içi iletişime olumlu yansıyacağını ifade etti. Şahin ayrıca, Rektör Gavgalı'ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
