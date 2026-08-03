TDED: Dil, Her Derneğin Öncelikli Gündemi Olmalı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "Her derneğin öncelikli gündemi dil meselesi olmasıdır. Mesajını doğru verebilmesi için güzel bir dili, güzel bir dil anlayışının mutlaka olması gerekir." dedi.

TDED Trabzon Şubesi'nin tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TDED Genel Başkanı Erdem, dilin milli bir mesele olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde şubeleri bulunduğunu dile getiren Erdem, Türkçenin kullanımına yönelik yaşanan sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin ortaya konulmasıyla ilgili çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Erdem, Allah'ın insanlara lütfettiği en önemli değerlerden birisinin de dil olduğuna işaret ederek, "İnsan kendini, dünyayı, çevresini, nesneleri dil ile anlamlı kılar. Dil yoksa kendini tanıması mümkün olmadığı gibi çevresini de tanıması mümkün değil. Bir insanın kelime haznesi ne kadar genişse düşünce ufku da o noktada geniştir. İnsanın değeri dili kadardır." ifadelerini kullandı.

"Herkesin birinci meselesi mutlaka dil olmalıdır"

Dili iyi kullananların aynı şekilde değer bulduklarını vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her derneğin öncelikli gündemi dil meselesi olmasıdır. Mesajını doğru verebilmesi için güzel bir dili, güzel bir dil anlayışının mutlaka olması gerekir. Onun için herkesin birinci meselesi mutlaka dil olmalıdır. İletişimi siz dille kurarsınız. Başarı dille olur. Dili olmayan, dile hakim olmayanın iş hayatında, özel hayatında, siyasette, ticarette başarı olma şansı yok."

Filistin'de yaşananları dil açısından değerlendiren Erdem, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bakın Cumhurbaşkanımız bir kelime söyledi, emin olun bu atomdan daha etkili oldu siyonistler için. Neydi kullandığı kelime? 'one minute.' Kimyalarını bozdu. Dile hakim olan, silah kadar etkili ve güçlü olur." dedi.

Vali Tahir Şahin ise derneğin Trabzon'da önemli katkı sunacağını belirterek, "Şehrimize dilin korunmasında katkı sunacak derneğimizin hayırlı olmasını ve geleceğin Türkiye'sine ve Trabzon'una katkı sunacağına inancımı ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile TDED Trabzon Şube Başkanı Adnan Günnar da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA