TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Süveyş Kanalı'na ulaştığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada'nın Süveyş Kanalı'na girişinden kareler." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, TCG Kınalıada'nın Süveyş Kanalı'na girişinden fotoğraflar yer aldı.