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TCG Karşıyaka Gemisi Zafer Bayramı'nda Ziyarete Açıldı

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İzmir Karşıyaka'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCG Karşıyaka askeri gemisi ziyarete açıldı. Aileler çocuklarıyla gemiyi gezdi, yerli silah sistemleri ilgi gördü. Ziyaretçiler gurur duyduklarını ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karşıyaka askeri gemisi ziyarete açıldı.

Bostanlı Vapur İskelesi'ne demirleyen Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka'yı (P-1206) aileler, çocuklarıyla ziyaret etti.

Görevli askeri personel, ziyaretçilere gemi ve görevleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler, daha sonra gemiyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemiyi ziyaret eden Sertaç Kuru, AA muhabirine, kendisinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında askerlik yaptığını söyledi.

Kuru, gemiyi gezerken kendi askerlik döneminden bu yana yerli silah sistemlerindeki değişimi görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çocuğunu da özellikle bu nedenle gemiyi görmeye getirdiğini ifade eden Kuru, "Bizim zamanımızda yerli silah sistemleri neredeyse yoktu. Çocuğumu da bilerek getirdim. Hem vatan sevgisi hem de böyle önemli günlerde böyle bir bayrak aşkıyla büyüsün diye. Gemi de çok hoşumuza gitti. Selametle yolculuklar dileriz." dedi.

"Başımız dik yürüyebiliyoruz yurt dışında"

Tatil için Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini belirten Burcu Nezor, geminin Bostanlı Vapur İskelesi'ne geldiğini duyunca ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Gemiyi ziyaret etmekten gurur duyduklarını ifade eden Nezor, "Yurt dışında yaşadığımızdan dolayı hep televizyonlarda seyrediyorduk. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün burada şu an bu geminin içerisinde olmak gerçekten çok ayrıcalıklı ve çok farklı. Çok farklı duygular içerisindeyim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle şeyleri gördükçe gerçekten gurur duyuyorum. Başımız dik yürüyebiliyoruz yurt dışında." diye konuştu.

Aytekin Nezor ise "Yurt dışında yaşadığımız için çok duyguluyuz, ki böyle bir gemimiz var. Allah vatanımızı, ordumuzu karada, havada muvaffak etsin. Duamız o. Devletimizle gurur duyuyoruz. Ordumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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