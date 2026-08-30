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TCG Enez Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Enez Gemisi Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen Deniz Kuvvetleri'ne ait mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemideki personel, ziyaretçilere geminin özellikleri hakkında bilgi verirken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekilme fırsatı buldu.

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi 'TCG Enez', ziyarete açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da özel limana demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gemide görevli personel, ziyaretçilere geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler ayrıca bol bol fotoğraf çektirip, gemiyi detaylı gezme fırsatı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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