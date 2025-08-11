TCDD'den Yüksek Gerilim Uyarısı: Nurdağı-Narlı Tren Hattı Tehlikeli

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Gaziantep'in Nurdağı ile Kahramanmaraş'ın Narlı ilçeleri arasındaki tren hatlarına yüksek gerilim verileceğini açıkladı ve bölgeye yaklaşmanın tehlikeli olduğunu duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Narlı ilçeleri arasındaki tren hatlarına, yüksek gerilim verileceği için yaklaşmanın tehlikeli olduğu bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, "Nurdağ-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında 15 Ağustos'tan itibaren Nurdağı-Narlı istasyonları arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine 27 bin 500 volt gerilim verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadeleri yer aldı.

