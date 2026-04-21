TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova ve Kayaş-Sivas hat kesimlerinde otla mücadele için ilaçlama yapacağını duyurdu. İlaçların insan ve hayvan sağlığına etkisi nedeniyle özellikle çevredeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik- Pamukova ve Kayaş- Sivas hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren en az 15 gün ilgili sahaya yaklaşmamaları ve belirtilen yerlerden hayvanlarını uzak tutmaları gerektiği uyarısında bulunulan açıklamada, 20 Nisan-20 Mayıs'ta Polatlı-Eskişehir-Bozüyük-Bilecik-Pamukova, 20 Mayıs-11 Haziran'da Kayaş-Sivas hat kesimleri üzerinde çalışma yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Şüphelenip odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı