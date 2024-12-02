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TBMM'ye Dört Milletvekilinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması İstemiyle Fezleke Sunuldu

TBMM'ye Dört Milletvekilinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması İstemiyle Fezleke Sunuldu
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke TBMM'ye sunuldu ve karma komisyona iletildi.

(TBMM) - TBMM'ye dört milletvekiliyle ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke sunuldu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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