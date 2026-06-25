Haberler

AK Parti'li Dönmez, Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki 'Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda güvenlik, yerel yönetimler, afet yönetimi ve kamu uygulamaları ele alındı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

AK Parti İl Başkanlığınan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile çok sayıda milletvekilinin iştirak ettiği toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin planlamaları ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Dönmez, güvenlikten yerel yönetimlere, afet yönetiminden vatandaş odaklı kamu uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Dönmez, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşların beklentilerinin karşılanması ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında istişare mekanizmalarının önemine dikkati çekerek, ülkeye ve millete değer katacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Fatih Dönmez, ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kimse bunu beklemiyordu! Başkentin ortasına uçak düştü
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar