Meclis'te öğretmen gözaltılarına tepki: Komisyon terk edildi

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Okullarda Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda, muhalefet milletvekilleri, toplantının başladığı dakikalarda Meclis önünde toplanan özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin gözaltına alınmasına tepki göstererek komisyonu terk etti. Komisyona sunum yapmak üzere gelen 6 eğitim sendikasından Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş de "Dışarıda şiddet devam ederken, okullarda şiddeti nasıl önlerizi bugün konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz" diyerek toplantıdan ayrıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylar ile dijital ortamların çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında eğitim ve kamu alanında faaliyet gösteren yetkili sendika ve konfederasyonların temsilcilerinin dinlemek üzere toplandı.

Sahada yaşanan sorunlar, eğitimcilerin gözlemleri ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı toplantıda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür Sen) ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) yetkilileri sunum yapacaktı.

"ÖĞRETMENİN DÖVEN BİR DEVLET OLUR MU?"

Komisyon toplantısının başladığı dakikalarda TBMM Çankaya Kapısı önünde özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasını gündeme getiren CHP Şanlıurfa Milletvekili Ali Öztunç, "TBMM önünde hak aramayacaklar da nerede arayacaklar? Urfa'daki olaylarda polisin ihmali... Olan öğretmenlere, okul müdürlerine. Orada öğretmenler suçlu ilan ediliyor, geliyorlar TBMM önünde dayak yiyorlar. Biz burada bir rapor yazsak ne olacak. Öğretmenini döven bir devlet olur mu? Kınıyorum. Az sayıda öğretmen gelmiş, kaç gündür, gözaltı, dayak. Her partiden öğretmen var. Tek istekleri hak aramak. Bize 'taban maaş verin' diyorlar. Bunu reva görmiyoruz, reva görülen şey dayak, gözaltı" ifadesini kullandı.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise taban maaş uygulamasının kaldırılmasıyla, öğretmenlerin özel sektörde patronların insafına bırakıldığını söyledi. Özel sektör öğretmenlerin Meclis'e gelerek milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını hatırlatan Hun, öğretmenlerin pazar günü Güvenpark'ta gözaltına alınma anlarının fotoğraflarını gösterdi. Gözaltına alınanlar arasında Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'ın da olduğunu söyleyen Hun, Ankara'nın göbeğinde bu yapılıyorsa düşünün artık" dedi.

"ÇÖZÜM ZOR DEĞİL"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise haklarını arayan öğretmenlerin cop ve biber gazı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Yıllarca öğretmen yetiştirmiş biri olarak, öğretmenlerimiz ile polisimizin karşı karşıya getirilmesinin çok acı olduğunu ifade etmek için söz aldım. Özel sektör öğretmenleri bakanlık koridorlarında, sokaklarda, TBMM'de vekillerle ayrı ayrı görüştüler. Bu meselenin çözülmesinin zor olmadığı ortada iken bu insanları niye mağdur ettiğimizi anlamaya çalışıyorum ve bunu kınıyorum. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin haklarının verilmesinin önemli olduğunu belirtiyor; mülakat mağduru olan öğretmenlerimiz için kanun teklifi verilmiş olmasına rağmen çözüm adına bir adım atılmamasını da buradan kınıyorum" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLER GELECEK, DERDİNİ ANLATACAK"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, komisyona açlık grevinde olan öğretmenleri ziyaret ettikten sonra geldiğini belirterek "Öğretmenlerimiz Ankara'nın sokaklarında sürüklendi. Eylemlere gitmesin diye otellerinin önüne polisler dizildi. Anayasal hakları engellendi. Sendika başkanları gözaltına alındı" dedi.

CHP grubu olarak komisyona geri dönmeyeceklerini söyleyen Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki iktidarın önüne geleni dövebileceği duygusundan arınması gerekiyor. Hergün öğretmenleri döverek, yerlerde sürükleyerek bir şey yapamazsınız. Milli Egemenlik Parkı orada. Sayın Numan Kurtulmuş'a daha önce söyledik. Trafiği engelleyen bir yer değil. İçinde amfileri olan bir yer. Gelir vatandaş itirazı mı var, derdini anlatır. Bunun kime ne zararı var. Kanun böyle değil. Ankara Valiliği'nin kararıyla böyle oluyor. Geçtiğimiz sene öğretmenler eylem yaptı, kimseye bir zararları olmadı. İstemiyorlar kimsenin itirazının olmasını. Bu tiyatroya devam edemeyiz. Buna izin veremeyi. Öğretmenler gelecek, derdini anlatacak"

"BU REJİM KABUL EDİLEMEZ"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise "Biz burada çalışırken kulağımızı kapatamayız. 15 öğretmen gözaltına alındı. Böyle bir rejim kabul edilemez. Biz de komisyona geri dönmeyeceğiz. Bu komisyon bu şekilde nasıl çalışacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Muhalefet milletvekillerinin komisyonu terk etmesi üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi.

EĞİTİM-SEN VE BİRLEŞİK KAMU İŞ YETKİLİLERİ KOMİSYONDAN AYRILDI

Aranın ardından toplantıya devam edilirken, Eğitim Sen temsilcileri de komisyondan ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, "Son günlerde yaşanan bu şiddet hali bu toplantının bu koşullarda sağlıklı bir şekilde yürütülemeceğini hepimize gösteriyor. Toplantının ertelenmesi önerisini destekliyoruz. Önceki gün Genel Başkanımız ters kelepçe ile gözaltına alındı. Şiddet sadece okulda yaşanmıyor. Şiddeti toplumun her alanında görebiliyoruz" diye konuştu.

Komisyonda bulunan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da komisyondan ayrılacaklarını belirterek, "Dışarıda şiddet devam ederken, okullarda şiddeti nasıl önleriz söylemini bugün konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bizim daha konforlu bir alanda bunu konuşmayı doğru bulmuyoruz. Her birinize teşekkür ederek, biz de toplantıdan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Biz, sendika olarak sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve aileler ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Dışarıdaki bir olayı değerlendirerek buna girmeyi doğru bulmam ama sizin takdirinizdedir. Dışarıdaki herhangi bir hadiseyi buraya bağlamanın son derece yanlış olduğunu... Söyleyecek sözünüz varsa onları da söylersiniz. Sözünüz kayıtlara geçer" ifadesini kullandı.

Yıldırım ve Güneş'in komisyondan ayrılmasından sonra komisyon diğer sendika temsilcilerinin sunumlarının dinlenmesiyle devam etti.

Kaynak: ANKA