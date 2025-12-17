Numan Kurtulmuş'un Komisyon Grup Koordinatörleriyle Toplantısı Sona Erdi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle yaptığı toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, pazartesi günü grup koordinatörleri olarak bir araya geleceklerini söyledi. Yıldız, "Önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek rapor hazırlayacağız, çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak da Meclis'e göndereceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen partilerin grup koordinatörleri olan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında toplantı yaptı.1 saat 15 dakika süren toplantının ardından Feti Yıldız, gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı nihai ortak raporla ilgili konuştuklarını belirten Feti Yıldız, pazartesi grup koordinatörleri olarak bir araya geleceklerini söyledi. Feti Yıldız, "Önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek rapor hazırlayacağız çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak da Meclis'e göndereceğiz" dedi.

Ortak rapor yazımı için bir ekip mi oluşturulacağı sorusuna Feti Yıldız, "Tabii grubu olan partiler birer kişi verecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz" karşılığını verdi.

Komisyonun çalışma süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu üzerine Feti Yıldız, "Yetişir diye düşünüyoruz 31 Aralık'a kadar ama yetişmezse uzatırız tabii" diye konuştu.

Komisyonun son bir toplantı yapıp yapmayacağı sorusuna Feti Yıldız, "Bir bakalım pazartesiden sonra…" yanıtını verdi.

Feti Yıldız, pazartesi günü grup koordinatörleriyle ortak rapor yazımı konusunda yapacakları toplantıya ilişkin, "Yöntem belli, başlıkları tespit ederiz. Herkesin önerisi rapora girmez. Herkesin hazırladığı rapor ortak hazırlanan rapora ek olarak sunulur. Şerh koymak isteyen koyar" dedi.