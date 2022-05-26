TBMM Kit Komisyonu'nda AKP'li Vekillerin 'Halk Zenginleşti' Sözleri Tartışma Yarattı. CHP'li Sertel: "Millet Aç, Nerede Yaşıyorsunuz?" - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) hesap ve bilançolarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda ücretsiz dağıtılan kömür miktarı ve aile sayısının 4 yılda neden düştüğünü sordu. AKP milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Kemal Çelik'in "Halkımız zenginleşti" demesi üzerine tartışma yaşandı. Sertel, "Millet aç, millet susuz, millet yoksulluk içinde kıvranıyor görmüyor musunuz? Doğalgazları kesiliyor. 4 milyon insanın elektriği kesiliyor, nasıl zenginleşti Kemal Bey? Nerede yaşıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

TKİ'nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve hesapları, TBMM KİT Komisyonu'nda dün görüşüldü. CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu sözcüsü Atila Sertel, TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan'a, "Ücretsiz kömür dağıtımı yapılan aile sayısı, 4 yılda 2 milyon 451 binden 1 milyon 641 bine düşmüş. Yaklaşık 800 bin aile düşmüş dört yıl içinde. Dağıtılan kömür de 2 milyon 228 bin tondan 1 milyon 492 bin tona düşmüş yani yaklaşık 1 milyon ton düşmüş. Halk giderek yoksullaşırken, ekonomik olarak büyük sıkıntı içindeyken bu yardım miktarları nasıl oldu da düştü" diye sordu.

CHP'li Sertel'in bu sorusu üzerine AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik "Halkımız zenginleşti" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Sertel ile AKP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

"MİLLET AÇ, MİLLET SUSUZ"

Sertel, "Halkımızın zenginleşip zenginleşmediğini önümüzdeki seçimde göreceksiniz. Öyle kötü bir darbe vuracak ki halk size yani yemin ediyorum muhalefet sıralarına bile sayıda azınlıkta geleceksiniz, göreceksiniz! Bakın, bunu, bugünü, bu söylemi tarihe not düşün. 'Halk zenginleşti.' diyorsunuz. Bir milletvekiliniz çıkıyor 'Soğan ekmek yiyin' diyor, bir milletvekili çıkıyor 'Aç mı var bu ülkede?' diyor; ya millet aç, millet susuz, millet yoksulluk içinde kıvranıyor görmüyor musunuz? Doğal gazları kesiliyor, 4 milyon insanın elektriği kesiliyor, nasıl zenginleşti Kemal Bey? Nerede yaşıyorsunuz?" diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKSANIZ SİZ GÖRECEKSİNİZ DE SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜNÜZ KALMADI"

Tutanaklara da yansıyan tartışmanın devamında CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP'li milletvekillerine "Sokağa çıksanız siz göreceksiniz de sokağa çıkacak yüzünüz kalmadı" dedi. Sertel, şunları söyledi:

"Bakın, ben tek başıma geziyorum, tek başıma il il geziyorum; tek başıma kendi ilimde, İzmir'de ayak basmadığım mahalle, sokak yok. Varsa iddiaya girerim, gelsin benimle Kemal Bey, gezelim Ankara sokaklarında, gidelim esnafa soralım bakalım, nasıl yangın var? Gelsin Kemal Bey benimle, Keçiören'e gidelim. Bakın, İstanbul'da Sultanbeyli'ye gidelim ya, var mısınız? Sultanbeyli AKP'nin kalesi gibi. Açlıktan insanlar zor durumda. İstediğiniz ilçeye, istediğiniz yere sizinle gitmeye hazırım. İsterseniz bire bir, isterseniz ikiye iki gidelim. Gezelim; esnafın, halkın sorunlarını soralım ya. Soralım, millet gerçekten ihtiyaç sahibi mi, değil mi soralım?"