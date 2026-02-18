TBMM Genel Kurulu... Deva Partili Kısacık: Halkın Lehine, Halkın Yararına Bir Kanun Teklifi Getiremediniz Yani Ülke Tam Bir Anonim Şirkete Döndü

(TBMM) - Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu teklifi görüşmeleri sürerken CHP'li Asu Kaya Osmaniye'de deprem konutlarını, DEM Partili Ömer Faruk Hülakü doğa politikalarını, DEVA Partili Sadullah Kısacık ise teklifin kamu yararına aykırı olduğunu gündeme taşıdı. Kısacık, tekliflerin sermaye yararına olduğunu savunarak, "Halkın lehine, halkın yararına bir kanun teklifi getiremediniz yani ülke tam bir anonim şirkete döndü" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Partilerin önergelerinin ardından Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP'li Kaya'dan Osmaniye hatırlatması: Kırsalda her 10 aileden 8'inin hala evsiz

Genel Kurul'da söz alan CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Osmaniye'de köy konutlarının büyük bölümünün teslim edilmediğini söyledi. Kaya, kırsalda her 10 aileden 8'inin hala evsiz olduğunu belirtti. Osmaniye'de bin 745 köy konutundan yalnızca 543'ünün teslim edildiğini ifade eden Kaya, teslim oranının yüzde 19 olduğunu kaydetti. Hasanbeyli'de 184 hak sahibi bulunduğunu ancak teslimat yapılmadığını dile getiren Kaya, Toprakkale ve Bahçe'de de konutların teslim edilmediğini söyledi. Kadirli'nin birçok köyünde ise henüz inşaata başlanmadığını belirtti.

Tekeli köyünde sel riskine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığını savunan Kaya, "Köylülerin 'Burası sel bölgesi' diye defalarca uyarmasına rağmen hiçbir itiraz dinlenmedi. İnsanlar daha evlerine yerleşemeden yine sel bastı" dedi. "Bu mudur 'Bir yılda bitireceğiz' dediğiniz konutlar, bu mudur planlama, bu mudur sorumluluğunuz?" diye soran Kaya, "Saraydan masal anlatabilirsiniz ama Osmaniye'nin gerçeği budur, yönetemiyorsunuz. Bu millet reklam değil güvenli bir yuva istiyor" ifadelerini kullandı.

"Doğayı piyasa ilişkilerinin nesnesi haline getiren anlayışa karşı duruyoruz"

Dem Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ise kanun teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede teklifin son yirmi yıldır adım adım inşa edilen bir yönetim anlayışının doğa üzerindeki yeni hamlesini temsil ettiğini söyledi. Doğal varlıkların ortak yaşamın güvencesi olarak ele alınmadığını ve koruma ilkelerinin yok sayıldığını savunan Hülakü, doğanın ekonomik değerinin öne çıkarıldığını ve yaşam alanlarının yatırım sahası olarak tarif edildiğini belirtti. Çevreyi koruyan normların zayıflatıldığını ileri süren Hülakü, meselenin yalnızca ağaçların kesilmesi ya da bir koruma statüsünün daraltılması olmadığını ifade etti. Doğa üzerindeki tasarrufun toplumun üretim biçimleri üzerinde kurulan denetim anlamına geldiğini dile getiren Hülakü, tarımın geleceği, kırsal yaşamın sürekliliği ve yerel halkın geçim imkanlarının bu kararla birlikte belirleneceğini kaydetti. Ekolojik meselelerin aynı zamanda sosyal adalet meselesi olduğunu vurgulayan Hülakü, "Doğayı piyasa ilişkilerinin nesnesi haline getiren anlayışa karşı duruyoruz. Koruma alanlarının ticari faaliyete açılmasını kabul etmiyoruz. Hukukun güçlü olanın çıkarlarını kolaylaştıran bir araç haline getirilmesine itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir gün de şu kanun tekliflerinde halkın faydasına, halkın yararına, halkın lehine bir madde görelim, bize bunu yaşatın"

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise teklifin doğayı korumak yerine ekonomik çıkarların önünü açtığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden birinin doğayı koruyarak gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak olduğunu belirten Kısacık, mevcut düzenlemenin bu amaca hizmet etmediğini ifade etti. Kanun tekliflerinde halkın yararına maddeler görmek istediklerini dile getiren Kısacık, "Bir gün de şu kanun tekliflerinde halkın faydasına, halkın yararına, halkın lehine bir madde görelim, bize bunu yaşatın" dedi.

Kısacık, tekliflerin sermaye yararına olduğunu savunarak, "Halkın lehine, halkın yararına bir kanun teklifi getiremediniz yani ülke tam bir anonim şirkete döndü" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Danışma Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul'un 19 Şubat Perşembe günü toplanmaması kararlaştırıldı. Genel Kurul'un, Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle perşembe günü toplanmama kararı aldığı öğrenildi. Genel Kurul, çalışmalarına 24 Şubat Salı günü saat 15.00'te devam edecek.

Kaynak: ANKA