Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanırken, Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder arasında yine dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"SAYIN ÖNDER TATLIYA BAĞLADIK MI?"

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Böyle bir mutabakat içerisinde bir çalışma yapıldığı için teşekkür ediyorum. Elbette eleştiriler olacak ancak tartışmadan yapıldı, herkes ayrı bir katkı sundu" ifadelerini kullandı.

Soylu, cümlesini tamamlarken "Sayın Önder, helallik meselemiz olmasına rağmen tatlıya bağladık mı?" şeklinde bir soru sordu. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, soruya şöyle yanıt verdi:

"BİR DE DEMİRTAŞ'A VE YÜKSEKDAĞ'A SORMAM LAZIM"

"Barış gelsin. Bir de Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a sormam lazım ama helallik işin kolay kısmı, önce bir barış gelsin. Şu barışı bir teminat altına alalım."

HELALLİK DİYALOĞU SÜLEYMAN SOYLU'YU KAHKAHALARA BOĞMUŞTU

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece devam eden görüşmelerde yine Sırrı Süreyya Önder ve Süleyman Soylu arasında bir helallik diyaloğu geçmişti. Genel Kurul'da Süleyman Soylu konuşmasına devam ederken bir anda mikrofonu kapanmış, Sırrı Süreyya Önder ise anında müdahale ederek mikrofonu açtırmıştı. Soylu, mikrofonunu açtıran Önder'e 'Hakkını helal et' demiş, Önder ise helallik isteyen Soylu'ya 'O başka' diyerek yanıt vermişti. Yanıtı duyan Soylu kendini tutamayarak kahkaha atmıştı.