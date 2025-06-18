TBMM Genel Kurulu'nda Çıkan Tartışmanın Ardından Divan Katip Üyesi Yasin Öztürk'e Kınama Cezası Verildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Divan Katip üyesi Yasin Öztürk'ün TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün masasına vurması ve ardından, "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle" sözleri üzerine kınama cezası verildi. Öztürk, "Meclis'i tarafsız yönetemiyorsunuz. Size tavsiyem bir an önce bu görevden ayrılın" dedi. Bingöl ise, "Burada yapılan davranış benim şahsıma değil bu makama, bu koltuğa, bu Genel Kurul'a yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Talat Paşa'nın anıt heykelinin yaptırılmasına ilişkin, "1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir" sözleri üzerine Başkanlık Divanında da gerilim yaşanmıştı. Verilen bir saate yakın aranın ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, "Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün önceki oturumda yaptığı eylemleri içtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek kapsamında olup kınama cezasını gerektirmektedir. Yasin Öztürk hakkında kınama cezası verilmesini teklif ediyorum" dedi.

Öztürk'e verilen kınama cezası AK Parti- CHP- DEM Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

Öztürk: Öncelikle içtüzüğü okumanızı istiyorum

Savunmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Yasin Öztürk ise şunları söyledi:

"DEM Parti milletvekillerinin konuşması esnasında yapmış olduğu ithamlar Türkiye Cumhuriyetinin devlet politikasına aykırı ithamlardır. Dolayısıyla beş dakika boyunca bu konuşmaya sessiz kalan Meclis'i yöneten başkanvekili arkasından çıkan kendi hatibimizin bu konuşmalara devlet adına verdiği cevapları ne yazık ki kürsüdeki konuşmacının söz hakkını tamamlamadan sözünü kesmiştir. Sayın Başkan iki gündür Meclis'i yönetiyorsunuz. Öncelikle içtüzüğü okumanızı, görevlerinizi size hatırlatmanızı ve akabinde ettiğimiz yemini hatırlamanızı istiyorum. DEM Parti Milletvekili hatip geçmişte Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda etkili olan öncesinde Osmanlı devletini yöneten yöneticilerimizin yaptığı bazı icraatleri eleştirirken haddini aşmıştır. Başka bir ülkenin Meclis'inde bu tarz bir konuşma yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti devleti o ülkenin büyükelçisini çağırıyor ve nota veriyor. Bu konuşmaya sessiz kalan Meclis Başkanı kendi konuşmacımız Şenol Sunat'ın konuşmasını kesmiştir. Meclis'i tarafısız yönetemiyorsunuz. Size tavsiyem bir an önce bu görevden ayrılın. Ben bu kınamayı reddediyorum."

Kavuncu: Burada kınamayı gerektiren bir olay yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Herhangi bir fiziki darpta bulunmadığını, orada yaşanan olaylara karşı Sayın Meclis Başkanının tarafsızlığına gölge düşürmemesi için Türk tarihine hakaretler eden bir milletvekilinin mikrofonunu açık tutarken bizim milletvekilimiz konuştuğunda o mikrofonu kapatmasına tepki göstererek bir uyarıda bulundu. Bazı hadiseler olduğunda maksadını aşan tepkiler olabilir burada kınamayı gerektiren bir olay yok" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, "Türk millerine ve Türk tarihine açıkça hakaret edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman tarihi boyunca katliamcı olmamıştır, soykırımcı olmamıştır. Atatürk'ün koltuğunda oturan Sayın Başkan bu parlamentonun çatısı altında Türk milletine hakaret edilirken tarafsız kalmamalıydı, Türk milletinin onurunu korumalıydı" diye konuştu.

Emir: Oraya çıkınca katip üyenin yapabilecekleri bellidir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Katip üyenin kendisini savunurken yaptığı içeriğe dönük değerlendirmeleri tamamen reddediyoruz. Bu aslında kendini savunamayacak olmaktan kaynaklanan, kameralar önünde yapılan içtüzük ihlali ve Meclis Başkanlık makamına yapılan ağır saygısızlığı açıklayamadığı için içerik tartışmaya çalışıyor. Bu parlamentoda beğenmediğiniz şeyler de konuşulabilir. Şuradaki milletvekilleri birçok tepkiyi verebilirler ama divandaki bir üye asla bunu yapamaz. O koltuk Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu koltuktur. Eğer bir milletvekili tartışmalara girecekse iner o görevi bırakır burada tartışmalara dahil olur. Oraya çıkınca katip üyenin yapabilecekleri bellidir" ifadelerini kullandı.

Bingöl: Oturduğum koltuğun ne anlama geldiğini biliyorum

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ise şunları söyledi:

"Maksat hasıl olmuştur ben bu konunun farklı yerlere çekilmesinden yana değilim ama oturduğum koltuğun ne anlama geldiğini ve onun sorumluluğunu çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Ben ilk gün bu kürsüde cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, cumhuriyet ilkelerine nasıl bağlı olduğumu çok net bir şekilde ifade ettim. Ama burada yapılan davranış benim şahsıma değil bu makama, bu koltuğa, bu Genel Kurul'a yapılmıştır. Kınama cezası konusunda oy kullanan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."