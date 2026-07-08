Haberler

Oktay: Türkiye NATO'da dengeleyici rol üstleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin ittifakta merkezi ve dengeleyici rol oynadığını, müttefikler arası savunma sanayi yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Allies in Ankara - Müttefikler Ankara'da" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişen uluslararası güvenlik ortamında NATO içinde merkezi ve dengeleyici bir rol üstlendiğini belirterek, müttefikler arasında savunma sanayine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde Ankara Palas'ta düzenlenen "Allies in Ankara - Müttefikler Ankara'da" programına katıldı.

Program kapsamında düzenlenen "Soğuk Savaş Sonrası Düzenin Ötesinde: Stratejik Belirsizlik Çağında Yön Belirleme" konulu panelde konuşan Oktay, değişen uluslararası sistemin getirdiği belirsizliklere karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğunu belirtti. Oktay, Türkiye'nin sadece NATO'nun güney kanadını korumanın çok ötesinde ittifakın tam merkezinde ağırlığını hissettirdiğini, hem bölgesinde hem de NATO içinde dengeleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Türk savunma sanayindeki gelişimin NATO'nun gücüne katkı sağladığını ifade eden Oktay, ittifak üyeleri arasında savunma sanayine yönelik yaptırımlar olmaması gerektiğini vurguladı. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Oktay, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Bu önemli etkinliğin, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği günümüzde, ittifak içi dayanışmayı güçlendirmek ve ortak meydan okumalara karşı iş birliğimizi artırmak adına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

Tarihi NATO Zirvesi'nde beklenen an geldi! Dünyanın gözü Beştepe'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Selefi için ilk kez bu ifadeyi kullandı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, NATO Zirvesi için Ankara'da

Şara'ya özel davet! NATO'ya katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi