Üye Girişi
Haberler

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık'tan 8 Mart mesajı

Güncelleme:

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Karamık, kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamık, mesajında, kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Akademiden siyasete, kültür sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Karamık, "Kadınlara hak ettiği değerin verilmesi sadece tek bir güne indirgenemez. Aksi halde, 8 Mart'ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler, yarım ve eksik kalmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananlara da dikkati çeken Karamık, burada devam eden şiddetin, kadınların ve çocukların yaşadığı vahşetin ve hak ihlallerinin kendilerini uygar olarak tanımlayan hak savunucuları tarafından görmezden gelindiğini bildirdi.

Karamık, Türkiye'nin gücünün kadınların gücü olduğunu belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Küresel sorunların çözümünde aktif olabilecek bir potansiyele sahibiz. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden her bölgesinde kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekleyip, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılımları için birçok teşvik, destek ve projeler yürütüyoruz. Mutlu, öz güvenli ve güçlü kadın, güçlü ve müreffeh bir toplum, güçlü Türkiye demektir. Gazze'deki kadınların acısını yüreğimizde hissederken 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun demek zor geliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Sunay Karamık Milletvekili AK Parti Dünya Adana İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zekeriya Ersarı kimdir? İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Zekeriya Ersarı kimdir? Hüseyin Bayındır kimdir? İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 7-8 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kemal Babuccu kimdir? İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu kimdir? Fehmi Kandemir kimdir? İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir kimdir? Hilmi Özer kimdir? İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 7 Mart EXXEN spor canlı izle! Osman Topal kimdir? İYİ Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal kimdir? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI izle! 7 Mart St.Gilloise Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 8 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 8 Mart Cuma Hutbesi! Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns Toronto Raptors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor kim elendi? 7 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 7 Mart Perşembe 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title