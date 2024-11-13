Üye Girişi
Haberler

TBMM'de Yeni Kamu Denetçileri Seçimi Gerçekleşti

TBMM'de Yeni Kamu Denetçileri Seçimi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda yapılan oylama ile dört yeni kamu denetçisi belirlendi. Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta, dört yıl süreyle görev yapacak.

(TBMM) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda 4 kamu denetçisi seçildi. Buna göre; dört yıl süreyle görev yapacak olan yeni kamu denetçileri Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta oldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık başkanlığında kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan dört tur oylama sonucunda 12 aday arasında kamu denetçiliğine Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta seçildi.

Kamu denetçiliğine seçilen isimler yemin etti.

Meclis Genel Kurulunda, dün yapılan oylamada eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Kamu Başdenetçisi seçilmesine tepki gösteren CHP milletvekilleri komisyonun oylama bölümünde yer almadı.

Denetçilerin görev süreleri 4 yıl olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş

Eşi benzeri görülmemiş skandal! Sahte doktor, VIP araçla mobil hizmet vermiş

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Jhon Arias kimdir? Jhon Arias kaç yaşında, mevkisi ne? İnci Başaran neden öldü? 2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil? Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.