TBMM'de Trafik Kanunu Değişikliği Görüşmeleri Devam Ediyor

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifinin görüşmeleri sürüyor. CHP milletvekillerinin kanun teklifine ölüm ve yaralanma ile sonuçlan trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımları dışında el konulan sürücü belgelerinin bir sefere mahsus olmak üzere geri verilmesini içeren madde teklifi reddedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, el konulan ehliyetlerin çoğunun alkol ve uyuşturucu kaynaklı olduğunu, affın ise suçları arttırdığını ve kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 34 maddeden oluşan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP milletvekilleri, belirlenmiş süre zarfından ehliyeti geçici olarak alınanlara, ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verenler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edilenler hariç olmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere sürücü belgelerinin geri verilmesi için madde teklifinde bulundu. Buna göre, "sürücü belgesi bu kapsamda kendilerine iade edilen sürücüler, bu tarihten sonra aynı mahiyette yapılacak yeni bir düzenlemeden faydalanamaz" ifadelerine yer verildi. Teklif kabul edilmedi.

"Sistemin dengesini korumasıyla açıklanabilir"

Maddenin gerekçesini açıklayan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şu ifadeler yer aldı:

"Ölçülülük ilkesi her türlü devlet müdahalesinin amaç ve hedefe uygun olarak orantılı olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu ile devletin vatandaşına karşı uyguladığı cezaların aşırı ve keyfi olmamasını ve ceza ile suç arasında makul bir denge kurulmasını zorunlu tutar. Ehliyet affı, ölçülülük ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinde toplumun genel güvenliği ve adalet anlayışı açısından önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu affın gerekliliği bir yandan hatalı sürücülere düzeltme ve yeniden başlama fırsatı sunmasıyla diğer yandan sistemin dengesini korumasıyla açıklanabilir.

Ülkemizde bir milyonu aşkın sürücünün, çeşitli trafik kuralı ihlali sebebiyle sürücü belgelerine el konulmuştur. Bu kişiler arasında mesleği şoförlük olan yurttaşlarımız da mevcuttur. Bu kişiler işsiz kalmakta, aile hayatında büyük sorunlar yaşamakta, geçim sıkıntısı çekmekte, sosyal yaşantısı büyük oranda etkilenmektedir."

"Etki analizine bakıldığında aflardan sonra suçların nasıl arttığını tartışalım"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, ise 689 bin kişinin ehliyetine el konulduğunu belirterek afların kazaları arttırdığını belirtti. Ehliyet affının alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini belirten Karaloğlu, "406 bin alkolden dolayı, 42 bin alkol cihazını reddetme, uyuşturucu 20 bin yani 499 bini zaten alkol ve uyuşturucu kaynaklı" dedi.

Bülbül'ün, "O zaman aftan sonra suç artıyorsa af da olmasın" sözlerine Karaloğlu, "Evet onun için de aynısını düşünüyoruz. Ayrı bir toplantıda onun da etki analizine bakıldığında aflardan sonra suçların nasıl arttığını tartışalım. Ehliyet affı ile ilgili de olumsuz düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.