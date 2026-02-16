Süreç Komisyonu "Ortak Yazım Ekibi" TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Başkanlığında Toplandı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıya gelişinde gazetecilerin "umut hakkı" ile ilgili soruları üzerine, "Şunun bilinmesi lazım: Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme veya bir öneri söz konusu olmayacak. Biz tüm Türkiye'nin toplamdaki demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz ve yapacağımız her öneri 86 milyona olacak, kişiye özel, kişiye özgü bir atıf veya bir önerme olmayacak. Ama ceza infaz sistemimizdeki sorunlar, eksiklikler evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette ki önerilecektir" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin koordinatörleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Başkanlık binasında toplandı.

Ortak rapor yazım ekibinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Emir, toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortak raporda kimi eksiklikler ve fazlalıklar olduğunu ve düzeltilmesine dönük eleştirileri bulunduğunu belirten Emir, "Diğer partilerin de buna benzer eleştirileri, yaklaşımları olacaktır, olmuştur. Hep birlikte değerlendireceğiz. Tabii burada önemli olan bir ortak akılla ortak komisyon raporu çıkarmaktır. Her parti aslında kendi tutumunu daha önce komisyona verdiği öneri raporlarıyla koymuştu. Her parti kendi durduğu yerde. Ancak buradan bir uzlaşıyla Türkiye'nin önüne bir demokratikleşme perspektifi koyacak, terörü kalıcı olarak bitirecek ve atılması gereken yasal adımları açıkça tarifleyen ve herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz" dedi.

"Artık daha az konuşma ama adım atma zamanıdır"

"Bugünkü toplantı son toplantı mı, rapor bu hafta tamamlanacak mı" sorusu üzerine Murat Emir, şöyle konuştu:"

"Onu söyleyemeyiz. Biz raporun hızlanması gerektiğini, zaten sürecin çok uzadığını, halkımızın gözünün öncelikle raporda ama asıl olarak da Meclis'ten çıkacak yasalarda olduğunu, atılması gereken acil adımların artık bekletilmemesi gerektiğini öteden beri söylüyoruz."

Bilindiği gibi daha sürecin en başında biz 'güven artırıcı adımlar atılsın' demiştik. Bunun için de özellikle kayyum uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kent uzlaşısı suçu iddiasıyla tutukluların bir an evvel son serbest bırakılması, buna benzer Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları, bu doğrultuda Tayfun Kahraman'ın, Can Atalay'ın artık cezaevinden çıkması, Selahattin Demirtaş hakkında AİHM kararının uygulanmasının Türkiye'de çok önemli bir rahatlama sağlayacağını ve bu sürece umudu büyüteceğini ifade etmiştik. Dolayısıyla bence artık daha az konuşma ama adım atma zamanıdır. Tabii adım atma görevi de öncelikle siyasi iktidara düşmektedir."

"Raporda oy birliği zemini oluşur mu" sorusuna Emir, "Oluşması için gayret ediyoruz" karşılığını verdi."

"İnfaz, TMK, TCK için de önerilerimiz olacak"

"AİHM kararlarına gönderme yaptınız. Umut hakkı tartışması da var. Umut hakkı raporda olacak mı yoksa AİHM kararlarına umut hakkıyla ilgili atıf mı yapılacak" sorusu üzerine Emir, şunları kaydetti:"

"Bu konuda herkesin kafasının, aklının berrak olması gerekir. Bu komisyonun kuruluş amacı Türkiye'de demokratikleşme, hukuk devleti standartlarını yükseltme ve terörü kalıcı olarak bitirecek toplumsal barış ortamını inşa etmektir. Dolayısıyla demokratikleşmeyle ilgili, hukuk devletiyle ilgili birçok başlık burada olacak. Bunun içerisinde infazla ilgili hükümler de olacak, Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili de olacak, Türk Ceza Kanunu için de önerilerimiz olacak, Basın Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi demokrasimizin standartını yükseltecek birçok öneri yer alacak. Ama şunun bilinmesi lazım: Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme veya bir öneri söz konusu olmayacak. Biz tüm Türkiye'nin toplamdaki demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz ve yapacağımız her öneri 86 milyona olacak, kişiye özel, kişiye özgü bir atıf veya bir önerme olmayacak. Ama elbetteki ceza infaz sistemimizdeki sorunlar, eksiklikler evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette ki önerilecektir."