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TBMM'de ana muhalefet değişti: YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci sırada

TBMM'de ana muhalefet değişti: YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci sırada
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(TBMM) - Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek YENİ Parti’nin Kurucular Kurulu’nda yer almasının ardından TBMM’deki sandalye dağılımı değişti.

(TBMM) - Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer almasının ardından TBMM'deki sandalye dağılımı değişti. TBMM'nin internet sitesinde yapılan güncellemeye göre YENİ Parti, 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük partisi ve yeni ana muhalefet partisi oldu. CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e düştü.

Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kuruluşunda yer almasının ardından partilerin TBMM'deki sandalye sayıları yeniden şekillendi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan "Sandalye Dağılımı" bölümüne YENİ Parti de eklendi. Güncellenen tabloya göre AK Parti, 277 milletvekiliyle Meclis'te en fazla sandalyeye sahip parti olmayı sürdürürken YENİ Parti, 91 milletvekiliyle ikinci sıraya yerleşti.

Böylece daha önce ana muhalefet partisi konumunda bulunan CHP'nin sandalye sayısı 44'e gerilerken ana muhalefet konumu YENİ Parti'ye geçti. CHP güncel tabloyla TBMM'de grubu bulunan partiler arasında beşinci sırada yer aldı.

Meclis'te DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29 ve Yeni Yol Grubu'nun 20 milletvekili bulunuyor. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 11 olarak yer aldı.

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi dörder, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile Emek Partisi ikişer milletvekiliyle temsil ediliyor. Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili bulunuyor.

TBMM'deki toplam milletvekili sayısı 592 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA
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