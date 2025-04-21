TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, TBMM ön bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' etkinliklerinin bu yıl ki teması 'yapay zeka' olacak. Çocuklar bu tema kapsamında; gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlar ile teknolojiyi bir araya getiren etkinliklerle buluşacak. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı, 21-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek.

Haber: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,