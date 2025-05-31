TBMM'de 10. Yargı Paketi Görüşmeleri Sert Tartışmalara Neden Oluyor

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, cezaevindeki mahkumların kendilerini yoğun biçimde telefonla arayarak Adalet Komisyonu'nun canlı yayında verilmesini talep ettiklerini aktardı. 10. Yargı Paketi teklifinin bir reform olmadığını belirten İyi Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Sayın Cumhurbaşkanı dahi bazı koşullarında adalet herkes için mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz diye dolaylı bir şekilde beklentiyi besleyen söylemlerde bulundu. Tüm bu açıklamalarda binlerce insanın umutları yeşertildi. Ancak sonuçta bu insanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı. Özetle umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu" diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 30 Maddeden oluşan 10 farklı kanunda değişiklik öngören kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Olgun: Siz halkın vekillerini sadece el kaldıran bir makineye indirgediniz

İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, 10. Yargı Paketi teklifinin bir reform olmadığını belirterek "Eski yanlışların yeni kırıklarla yeni vaatlerle cilalanmasından başka bir şey değil. Bu 30 maddeyi tartışmak için milletin temsilcilerine ne kadar süre tanıyorsunuz? Sadece iki gün. 30 maddeyi sayfalarca gerekçeleri, ilgili kanunlarla bağlantılarını toplumsal etkilerini, uygulamada yaratacağı sonuçlarını konuşmadan, tartışmadan oldu bittiyle yasalaştırmak istiyorsunuz" diye konuştu. Bunun Meclis çalışması olmadığını sadece bir dayatma olduğunu söyleyen Olgun, "Siz halkın vekillerini sadece el kaldıran bir makineye indirgediniz" dedi.

"Umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu"

Olgun, Adalet Bakanlığı'nın halkın adalet beklentisine sırtını döndüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Hukukun temel ilkelerini, hakkaniyeti, eşitlik ilkesini bir kenara bırakmış bir infaz düzenlemesini reform diye pazarlıyor. Covid mağdurlarına dair umutları pompalayan bizzat iktidar mensuplarının kendisiydi. 2023 yılından itibaren Adalet Bakanlığı yetkilileri ve iktidar sözcüleri, kamuoyunda yeni bir infaz paketi hazırladık ve bu düzenlemenin geçmiş dönemde yaşanan adaletsizlikleri özellikle de Covid mağdurlarını da kapsayacak şekilde iyileştirmeler içerecek diyerek insanları umutlandırdı. Grup başkanvekilleri bu beklentiyi Meclis kürsüsünde dillendirdi. Adalet Bakanlığı bürokratları çeşitli toplantılarda ve basına verdikleri demeçlerde 'eksik kalan düzenlemeleri tamamlayacak yeni bir paket üzerinde çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı dahi bazı koşullarında adalet herkes için mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz diye dolaylı bir şekilde beklentiyi besleyen söylemlerde bulundu. Tüm bu açıklamalarda binlerce insanın umutları yeşertildi. Ancak sonuçta bu insanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı. Özetle umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu. Ama o umutlar gerçekçi bir program ve kararlılıkla desteklenmeyince insanların umutlarıyla oynayan bir oyuna dönüştüler."

Uçar: "Cezaevindeki mahpuslar Adalet Komisyonu'nu canlı yayında takip etmek istiyor"

Söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, cezaevindeki mahkumların kendilerini yoğun biçimde telefonla arayarak Adalet Komisyonu'nun canlı yayında verilmesi gerektiğini talep ettiklerini aktardı.

Caydırıcılığın toplum üzerinde tek başına baskı unsuru haline geldiğini gördüklerini söyleyen Uçar, "Bir büyülü kelime bulmuşsunuz. Bu büyülü kelime etrafında dönüp duruyorsunuz. Caydırıcılık bu değildir. Sizin baktığınız noktada değildir. Bir kere bunu görmek lazım. Hukuku caydırıcılık kavramına indirgemekten vazgeçmek lazım. Bireyi ağır cezayla korkutmak, tehdit altında hissettirmek ve bu yolla suçtan vazgeçirmek işte bu aslında tehditle hukuk kurallarına riayet ettirerek hukuk kurallarına istikrarlı ve işlevli hale getirmeyecektir" diye konuştu.