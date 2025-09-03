Haberler

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümünü Kutlamak İçin Sivas'ta

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümünü Kutlamak İçin Sivas'ta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri için Sivas'a geldi. Ziyaretlerinde Sivas Valisi ve Belediye Başkanı ile görüşen Bozdağ, Türkiye'nin kültürel ve tarihi önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri için Sivas'a geldi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bozdağ daha sonra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret ederek, şehirde devam eden yatırımlar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bozdağ'ın ziyaretlerine AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı. Belediye ziyaretinde konuşan Bozdağ, Türkiye'nin kültür, medeniyet ve tarih merkezlerinden biri olan Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünün yarın kutlanacağını belirten Bozdağ, "Türkiye'nin o dönemki şartlarında geleceğini, istiklalini, istikbalini ve bütün tarihi sürecini ilgilendiren en önemli kararların alındığı tarihte, alındığı ilde, alındığı salonda hep beraber olacağız" dedi.

Bozdağ, Sivas Kongresi'nin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile o süreçte kongreye destek veren, kahramanları Sivas'ta bağrına basan Sivaslıları rahmetle andığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi

Hani ihraç edilmişti! CHP'den Gürsel Tekin'e şaşırtan talep
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP, kayyum kararı sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.