TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümünü Kutlamak İçin Sivas'ta

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri için Sivas'a geldi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bozdağ daha sonra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret ederek, şehirde devam eden yatırımlar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bozdağ'ın ziyaretlerine AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı. Belediye ziyaretinde konuşan Bozdağ, Türkiye'nin kültür, medeniyet ve tarih merkezlerinden biri olan Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünün yarın kutlanacağını belirten Bozdağ, "Türkiye'nin o dönemki şartlarında geleceğini, istiklalini, istikbalini ve bütün tarihi sürecini ilgilendiren en önemli kararların alındığı tarihte, alındığı ilde, alındığı salonda hep beraber olacağız" dedi.

Bozdağ, Sivas Kongresi'nin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile o süreçte kongreye destek veren, kahramanları Sivas'ta bağrına basan Sivaslıları rahmetle andığını söyledi.