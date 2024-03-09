TBMM Başkanvekili Celal Adan, " Türkiye'nin baştan başa kalkınması konusunda güçlü projeleri olan bir muhalefet olsaydı ama muhalefeti görüyorsunuz birbirlerine neler söylüyorlar siyaseti de yıpratıyorlar." dedi.

Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine büyük hassasiyet gösteren bir parti olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit etmek isteyenlerin nefeslerinin kesildiğini ifade eden Adan, "Diyarbakır'dan, Edirne'ye, Tunceli'den Sivas'a kadar bu memlekette bulunan tüm vatandaşları bağrımıza, yüreğimize sığdıracağız ve onları kardeş gibi kabul edip mücadele edeceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatı bu şekildedir." dedi.

Bu memleketi sevdiklerini, hangi sorumluluk verirseler onu yerine getireceklerini anlatan Adan, "Keşke Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kardeşliğine bizim kadar inanan... Türkiye'nin baştan başa kalkınması konusunda güçlü projeleri olan bir muhalefet olsaydı ama muhalefeti görüyorsunuz birbirlerine neler söylüyorlar siyaseti de yıpratıyorlar." diye konuştu.

Adan, gittikleri yerlerde vatandaşların genel seçimlerin Cumhur İttifakı'nın kazanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdiğini anlattı.

"(Gazze'de) Çocuk, kadın demeden vuruyorlar"

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye ittifakı olduğunu ve hiçbir menfaate dayanmadığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Cumhur ittifakı, Türkiye'nin kendisini koruma ittifakıdır. Dışarıda mazlumu koruma ittifakıdır. Biz Karabağ'da varız. Allah'a çok şükür İsrail zulmüne karşıyız, orada ki 30 bine aşkın Müslümanı nasıl katlettiklerini, nasıl şehit ettiklerini görüyorsunuz. (Gazze'de) Çocuk, kadın demeden vuruyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de çok büyük duyarlılıklarla bu meseleyi dünya kamuoyuna taşıyorlar. Dolasıyla bizim hareketimiz Türkiye'yi korumak ve nerede mazlum varsa onun sesi olma mücadelesidir, bir Türkiye mücadelesidir. Tıpkı Sarıkamış'taki gibi şu anda Sarıkamış dağlarında, Tunceli'den Edirne'ye, Diyarbakır'dan Yozgat'a Sivas'a Kayseri'ye bütün illerden şehitlerin yattığı yer orası. Biz Türkiye'yiz, Sarıkamış'ta bu mücadelenin öncüsü, bu mücadelenin kahramanlığını yapan bir yer."

Sarıkamış Belediye Başkan adayı Serdar Kılıç'a destek isteyen Adan, partililerin çalışması gerektiğini söyledi.

Adan ve beraberindeki MHP Ankara Milletvekili Erkan Bülent Haberal, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, MHP MDK üyesi Taner Gökçek ve MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ile Sarıkamış Belediye Başkanlığını ziyaret etti.