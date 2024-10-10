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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ı Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a resmi ziyaret gerçekleştirerek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Ziyaret, Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen forumu da kapsıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Kurtulmuş'u, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Meclisi Türkmenistan-Türkiye Parlamanentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusufkulu Eşşav, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da Aşkabat'a geldi.

Kurtulmuş, Aşkabat'ta, Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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