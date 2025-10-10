Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Tokat Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Güneşli Çocuk Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve esnafı da ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Tokat Valiliğini ziyaretinde polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Abdullah Köklü'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüşen Kurtulmuş'a belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Güneşli Çocuk Akademisi'ne ziyaret

Kurtulmuş, Güneşli Çocuk Akademisi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, birlikte fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Tokat Ulu Cami'de kıldı. Camiden çıktıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, esnaf ziyaretinde de bulundu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
