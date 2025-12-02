Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tacikistan Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali'yi ziyaret ederek iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, "Emomali ile yaptığımız görüşmenin, iki ülkenin parlamentoları arasındaki bağları çok daha güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Tacikistan'daki resmi temaslarımız kapsamında Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye tarafından Tacikistan'a 'Meclis Başkanı' düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret, bizim açımızdan tarihi bir öneme sahiptir. Ziyaretimizin, ikili ilişkiler ve iş birliği imkanlarının yanı sıra tarihi, kültürel ve medeniyet değerlerimiz arasındaki bağlılığımızın yeniden artmasına vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim ve mevkidaşım Emomali ile yaptığımız görüşmenin, iki ülkenin parlamentoları arasındaki bağları çok daha güçlendireceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.