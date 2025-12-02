TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tacikistan Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, "Emomali ile yaptığımız görüşmenin, iki ülkenin parlamentoları arasındaki bağları çok daha güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Tacikistan'daki resmi temaslarımız kapsamında Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye tarafından Tacikistan'a 'Meclis Başkanı' düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret, bizim açımızdan tarihi bir öneme sahiptir. Ziyaretimizin, ikili ilişkiler ve iş birliği imkanlarının yanı sıra tarihi, kültürel ve medeniyet değerlerimiz arasındaki bağlılığımızın yeniden artmasına vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim ve mevkidaşım Emomali ile yaptığımız görüşmenin, iki ülkenin parlamentoları arasındaki bağları çok daha güçlendireceğine inanıyorum."