TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti.
Meclis'teki kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.