TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Mardin'e geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'e geldi. Kurtulmuş'u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve diğer ilgililer karşıladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'e geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve diğer ilgililer karşıladı.
Kurtulmuş'un yarın Mardin'de çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.