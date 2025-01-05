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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kocaeli Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kocaeli Valiliği'ni Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerini iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Aktaş'a görevinde başarılar diledi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş da ziyaretlerinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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