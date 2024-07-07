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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ABD'ye gitti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere ABD'ye geldi. Kurtulmuş'u, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere ABD'ye geldi.

Kurtulmuş'u, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanvekili, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de Washington'a geldi.

NATO Parlamenter Asamblesindeki (NATO PA) ABD heyetinin ev sahipliği yapacağı NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla vereceği davete katılacak Kurtulmuş, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Güncel

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