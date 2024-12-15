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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Biz Suriyelilerin güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini temin etmek için her türlü desteği onlara veririz. Ama burada kalmak isteyenlere de başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Türkiye nasıl ilk anda o Esad'ın bombalarından, işkencelerinden, baskılarından, zulmünden kaçanlara kapılarını açık kapı politikasıyla sürdürdüyse bundan sonra da tavrı bellidir. Biz Suriyelilerin güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini temin etmek için her türlü desteği onlara veririz. Ama burada kalmak isteyenlere de başımızın üstünde yeri vardır" diye konuştu.

KURTULMUŞ'TAN "SURİYE" AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kanal 7 televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de yaşananlara değinen Kurtulmuş, Türkiye'de kalmak isteyen Suriyelilere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri varTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

"HİÇBİR MİLLET BU KADAR BÜYÜK BİR GÖÇMEN AKININA GÖĞÜS GEREMEZDİ"

Kurtulmuş, şunları söyledi: "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millet, milyonlarca insanın kardeşimiz, dostumuz, kültürel olarak çok müşterek noktamız olan bir halktan bahsediyoruz, ama ne olursa olsun sınır kapılarında öyle günler oldu ki on binlerce Suriyeli'nin Türkiye'ye giriş yaptığı günler oldu. Mesela Kilis gibi, Gaziantep gibi şehirlerimiz kilisin nüfusundan daha fazla Suriyeli kilise geldi. Gaziantep'te 400-500 bin Suriyelinin olduğu dönemler oldu. Yani hiçbir millet bu kadar büyük bir göçmen akımına göğüs geremezdi.

"KALMAK İSTEYENLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Türkiye nasıl ilk anda o Esad'ın bombalarından, işkencelerinden, baskılarından, zulmünden kaçanlara kapılarını açık kapı politikasıyla sürdürdüyse bundan sonra da tavrı bellidir. Biz Suriyelilerin güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini temin etmek için her türlü desteği onlara veririz. Ama burada kalmak isteyenlere de başımızın üstünde yeri vardır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk anda açıklamış olması da aynen açık kapı politikasında ilk anda gösterilen tavır gibi önemlidir. Kalmak isteyen burada başımızın üstünde yer var ama zaten görüyorsunuz insanlar belirsizlik ortamında dönüyorlar, evleri yerinde mi değil mi bilmiyorlar, akrabaları kaldı mı kalmadı mı bilmiyorlar ama sonuçta bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım illa vatanım ve bu insanlar vatana dönmek için kendi vatanlarına dönmek için, yollara düştüler bile."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıYaşar:

Senin başının üstüne yerleri olabilir ama bizim başımızın üzerinde yeri yoktur ülkelerine gidip tekrardan ülkelerini kalkındırsınlar çalışıp yeniden güçlü olsunlar

Yorum Beğen334
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıekrem celebi :

hanı savaş bıtınce gıdeceklerdı

Yorum Beğen293
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAdsız biri:

Bize sordunuz mu ? Sizin başınızı biliyoz zaten de bizim başımızın üstünde yerleri yok. Gitsinler artık memleketlerine

Yorum Beğen223
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Potansiyel oy depolari birakirlarmi kan kaybettikce multeci transfer edip vatandaslik veriyorlar siz komin ulkesini bukadar kolay peşkeş cekiyorsunuz bir daha size asla destek yok

Yorum Beğen201
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıTolga Babacan:

Bircokda Sureliyi evinde konuk etde görelim. Bol keseden atmaya devam Halk olarak artik bu Misafirlige bir son diyelim. Iyi yolculuklar dileginle

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Aynı fikirde değilim .

Yorum Beğen143
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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Millete sordunuzmu referandum yapılsın bakalım millet ne diyor hani gidecekti Suriyeliler ülkelerine esadda gitti artık donsunler ülkelerine

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Haber YorumlarıCengiz Tuğlu:

Ağam bizle şak geçiyor

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

al başını git buradan

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Haber YorumlarıOnuncu Köy:

Orada işi gücü gayrimenkulü olmayan neden gitsin ki? Burada bedavadan keyif sürmek varken? Kalmak isteyen kalsın tamam ama tüm yardımları kesmek şartıyla .. sigortasız çalışmamaları şartıyla .

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