TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Türkiye nasıl ilk anda o Esad'ın bombalarından, işkencelerinden, baskılarından, zulmünden kaçanlara kapılarını açık kapı politikasıyla sürdürdüyse bundan sonra da tavrı bellidir. Biz Suriyelilerin güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini temin etmek için her türlü desteği onlara veririz. Ama burada kalmak isteyenlere de başımızın üstünde yeri vardır" diye konuştu.

KURTULMUŞ'TAN "SURİYE" AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kanal 7 televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de yaşananlara değinen Kurtulmuş, Türkiye'de kalmak isteyen Suriyelilere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

"HİÇBİR MİLLET BU KADAR BÜYÜK BİR GÖÇMEN AKININA GÖĞÜS GEREMEZDİ"

Kurtulmuş, şunları söyledi: "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millet, milyonlarca insanın kardeşimiz, dostumuz, kültürel olarak çok müşterek noktamız olan bir halktan bahsediyoruz, ama ne olursa olsun sınır kapılarında öyle günler oldu ki on binlerce Suriyeli'nin Türkiye'ye giriş yaptığı günler oldu. Mesela Kilis gibi, Gaziantep gibi şehirlerimiz kilisin nüfusundan daha fazla Suriyeli kilise geldi. Gaziantep'te 400-500 bin Suriyelinin olduğu dönemler oldu. Yani hiçbir millet bu kadar büyük bir göçmen akımına göğüs geremezdi.

"KALMAK İSTEYENLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Türkiye nasıl ilk anda o Esad'ın bombalarından, işkencelerinden, baskılarından, zulmünden kaçanlara kapılarını açık kapı politikasıyla sürdürdüyse bundan sonra da tavrı bellidir. Biz Suriyelilerin güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşlerini temin etmek için her türlü desteği onlara veririz. Ama burada kalmak isteyenlere de başımızın üstünde yeri vardır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk anda açıklamış olması da aynen açık kapı politikasında ilk anda gösterilen tavır gibi önemlidir. Kalmak isteyen burada başımızın üstünde yer var ama zaten görüyorsunuz insanlar belirsizlik ortamında dönüyorlar, evleri yerinde mi değil mi bilmiyorlar, akrabaları kaldı mı kalmadı mı bilmiyorlar ama sonuçta bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım illa vatanım ve bu insanlar vatana dönmek için kendi vatanlarına dönmek için, yollara düştüler bile."