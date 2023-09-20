TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, "Osmaniye'de görevi başında şehit olan kahraman jandarmamız Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.