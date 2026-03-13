Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem... TBMM Başkanı'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA