TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'nin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için mücadele eden, aralarında eski Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun da yer aldığı gazilere "teşekkür beratı" takdim etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazileri kabul etti. Kurtulmuş, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TBMM'nin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için canlarını siper eden gazilere teşekkür beratı takdim etti

Kurtulmuş, gazileri kabulünde, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yılın geçtiğin, o geceyi asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. O karanlık gecede görünen ve görünmeyen birçok kahramanlığın yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, darbecilerin saldırıları sırasında TBMM'nin açık olması ve Genel Kurul'un toplanmasının darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurguladı.

Milli iradeyi korumak adına milletin gösterdiği cesaret ve kararlılığın, yazdığı destanın her türlü takdirin ve övgünün üzerinde olduğunu belirten Kurtulmuş, istiklal ve istikbal uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle andı ve o gece meydanları dolduran millete teşekkür etti.

Kurtulmuş, daha sonra eski Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun yanı sıra Abdulhakim Aydın, Özkan Yücel, Hasan Haner, Ahmet Yetik, Eren Erken, Ali Esendağ, Gökhan Altınok, Zafer Yorgancı, Mahmut Sayar, Murat Demir, Nevzat Akkoç, Emre Yemiş'e "teşekkür beratı" takdim etti.

Sosyal medya hesabından da gazileri kabulüne ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuy, "TBMM Genel Kurulu'nun o karanlık gecede açık tutulması, darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından birisidir. 15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti. O geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimizin milli iradeyi korumak adına gösterdiği cesaret ve kararlılık her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, o gece destan yazan milletimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA