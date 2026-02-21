Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i Ölüm Yıl Dönümünde Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'li Müslüman insan hakları savunucusu Malcolm X'i ölüm yıl dönümünde anarak, onun insanlığın birlik ve kardeşliği için verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'li Müslüman insan hakları savunucusu Malcolm X'in tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, Malcolm X'i ölüm yıl dönümünde andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Müslüman insan hakları savunucusu Malcolm X'in, "Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır" sözünü alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İslam ile şereflendikten sonra tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyan El-Hac Malik eş-Şahbaz, Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

