TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmede, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Ali Al-Haddad için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Libya halkına desteğini vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin uçak kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı diledi.

TBMM'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin, Ankara'daki resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüşleri sırasında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı diledi.

Türkiye ve Libya arasındaki dostluk köprülerinin sağlamlaşması için katkılar sunan Al-Haddad'ın, Libya'da birliğin, istikrarın sağlanması, barışın kalıcı hale gelmesi için büyük çabalarının bulunduğunu, vefatının dost ve kardeş iki ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Türkiye olarak kardeş Libya halkına her alanda desteğe kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti."

Kaynak: ANKA / Güncel
