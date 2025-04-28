Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Anıtı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Ata-Beyit Anıtı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da resmi temasları çerçevesinde Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Kırgızların 1916 isyanına simge olan anıta çelenk bıraktı ve ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti

BİŞKEK - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'da, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan temaslarına başladı. Kurtulmuş, başkent Bişkek'te Tanrı Dağı eteklerindeki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş ziyaretinde, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1938'de gizlice kurşuna dizilen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov'un da aralarında olduğu 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bıraktı ve dua etti. Kurtulmuş, ardından büyük Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini de ziyaret etti. Kurtulmuş'un ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kurtulmuş'a Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi eşlik etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.