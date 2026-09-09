TBMM Başkanı Kurtulmuş İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutladı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehidlerimizi saygıyla yad ediyor, İzmirli hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA