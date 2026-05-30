TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'i Ziyaret Edecek

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran günlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki temaslarına 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu'nda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu bir etkinlikte milletvekillerine ve katılımcılara hitap edecek olan Kurtulmuş, ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulu'nu da ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor. Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul edecek olan Kurtulmuş, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek, ayrıca Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş, Helsinki'deki temaslarında bazı teknoloji firmalarını ziyaret etmesi planlanıyor.

Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stokholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısına katılacak olan Kurtulmuş, burada bölgesel ve küresel konulara ilişkin bir konuşma yapacak.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Stokholm'deki temasları kapsamında Fitija Cami'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarıyla görüşecek.

