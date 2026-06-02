TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Tarafından Kabul Edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret düzenlediği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı.

Kaynak: ANKA
