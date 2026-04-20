TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Kutlamaları Kapsamında Meclis Bahçesinde Açılan Şenlik Alanında Çocuklarla Bir Araya Geldi

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis yerleşkesinde düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlik alanını ziyaret etti. Uzay ve havacılık temalarıyla ilgili stantların da açıldığı şenlikte çocuklarla bir araya gelen Kurtulmuş, tüm çocukları TBMM'ye davet etti.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" konulu etkinlik alanı oluşturuldu. Uzay ve havacılık temalarıyla açılan stantların da olduğu alandaki çadırları tek tek gezen Kurtulmuş çocukların çalışmaları hakkında bilgi aldı, sohbet etti.

Stantlarda çocuklara sunulan eğlenceli çalışmaları izleyen Kurtulmuş, emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün havalimanı simülatörü ile ARFF havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele aracını da inceleyen Kurtulmuş, çalışanları kutladı.

Şenlikte, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TUSAŞ, TÜRKSAT, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi, ASELSAN, Devlet Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi çok sayıda kurum ve kuruluş farklı temalarla stant açtı.

Öte yandan, Meclis bahçesinde kurulan Kırgızistan'a ait çadır da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın kültürel değerlerinin tanıtıldığı bu çadırı da ziyaret ederek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev'den bilgi aldı.

Numan Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda da "Uzay ve havacılık temalarının da yer aldığı 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinlikleri' için tüm çocuklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

