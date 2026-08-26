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TBMM Başkanı Kurtulmuş Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediyeyi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediyeyi Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da Vali Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

Kocatepe ve Büyükkalecik'teki programların ardından beraberindeki milletvekilleri ile şehir merkezine geçen Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valiliğine gelişinde Vali Naci Aktaş tarafından törenle karşılandı.

Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a Valilik binası önünde çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aktaş'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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