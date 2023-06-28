TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Başçiftlik'te Hemşehrileriyle Bayramlaştı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kurban Bayramı namazı sonrası 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan hemşehrileriyle bayramlaştı.

Başçiftlik Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan Beyazıt, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı ve Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Meydanda toplanan ilçe sakinleri ile tek tek bayramlaşan Beyazıt, "Baba ocağı Başçiftlik'te hemşehrilerimizle bayramlaştık. Rabb'im el ele, gönül gönüle hep birlikte nice bayramlara kavuştursun. İlçemize gelemeyen ve görüşemediklerimizin de bayramı kutlu olsun" dedi.