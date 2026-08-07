TBMM Adalet Komisyonu'nda kapı krizi: İYİ Parti'den tepki

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(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nun "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" toplantısı öncesinde, toplantının yapılacağı komisyon salonunun kapıları açılmadı. Toplantıyı takip etmek üzere salona gelen muhabir ve kameramanların yanı sıra milletvekilleri de kapının önünde bekleyişe geçti. Koridorda yoğunluğun artması üzerine İYİ Parti milletvekilleri kapıların açılmamasına tepki gösterdi.

TBMM Adalet Komisyonu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplanacak. Komisyon toplantısının Halkla İlişkiler Binası 1. Kat'taki 3 No'lu Komisyon Toplantı Salonu'nda yapılması planlanırken, toplantı saati öncesinde salonun kapıları açılmadı.

Toplantıyı takip etmek üzere komisyon salonunun önüne gelen muhabir ve kameramanların yanı sıra milletvekilleri de kapının önünde beklemeye başladı.

Bekleyişin uzaması ve koridordaki yoğunluğun artması üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yanı sıra İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ile İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı toplantı salonunun kapılarının açılmamasına tepki gösterdi. İYİ Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında kimi zaman gerginlik yaşandı.

Türkoğlu, "Bu salon, toplantı için yeterli ve uygun değil. Hayvan haklarıyla ilgili kanunun bile Plan ve Bütçe Salonu'nda görüşüldüğü yerde bu salonun tahsis edilmesi kabul edilemez" dedi. Türkeş ise salonun değişmesi için dilekçe verdiklerini hatırlattı.

Komisyon yetkilileri, salon kapısının saat 15.15'te açılacağını belirtirken, kapı komisyonun başlama saatine yakın bir zamanda açıldı. Kapı açılmadan önce milletvekilleri, danışmanları ve basın mensuplarının bulunduğu kalabalık bir grup oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte büyük bir izdiham yaşanırken, bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

Kapıların açılmasının ardından salonda oturma düzeni nedeniyle de yoğunluk yaşandı. DEM Partili milletvekillerinin yerine İYİ Partili milletvekillerinin oturması nedeniyle ilk etapta çok sayıda milletvekili ayakta kaldı. Daha sonra DEM Partili milletvekillerinin bir kısmı salonda yer bulabildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, toplantının açılış konuşmasını yaptığı anda İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yüksel'e "Bu salonda olmaz başkanım olmaz" diye seslendi.

Kaynak: ANKA